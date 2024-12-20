الكونغو يعزل كبار المسؤولين العسكريين وسط القتال الجاري ضد المتمردين

جوما- (أ ب)

قام الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي بعزل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وغيره من كبار قادة الجيش، في تعديل، وسط القتال الجاري ضد المتمردين في شرق البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر أمس الخميس، بأن لفتنانت جنرال جول بانزا مويلامبوي، حل محل رئيس الأركان العامة الجنرال كريستيان تشويوي الذي شغل المنصب منذ أكتوبر 2022، خلال آخر تعديل وزاري.

ويخوض الجيش الكونغولي قتالا ضد أكثر من مئة جماعة مسلحة منذ سنوات في المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن حيث يتنافس المتمردون على احتلال موطئ قدم في صراع أسفر عن أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

ونزح أكثر من سبعة ملايين شخص حتى الآن وقتل المئات العام الماضي. ومن بين الفاعلين الرئيسيين في هذا الأمر حركة " إم 23" المتمردة التي تقول الكونغو وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إنها مدعومة من رواندا المجاورة.

ولم يفصح التقرير الذي بث عبر التلفزيون الحكومي عن أسباب التعديل العسكري.

وساء الصراع في المنطقة العام الماضي، فيما حقق المتمردون انتصارات في أراض جديدة. وهناك العديد من الأراضي في المنطقة، خاصة في إقليم نورث كيفو، تحت سيطرة المتمردين بالفعل.