فوضى في برلمان تايوان بعد اقتحام أعضاء حزب المجلس لمنع التصويت على 3 مشروعات

تايبيه- (أ ب)

اشتبك نواب في برلمان تايوان اليوم الجمعة عندما تشاجر أعضاء من الحزب الديمقراطي التقدمي، اقتحموا المبنى الليلة الماضية لاحتلال مقعد رئيس المجلس، مع أعضاء بالحزب القومي (كومينتانج) شقوا طريقهم لإخراج أعضاء الحزب الأول.

وأصيب بعض النواب في الاشتباك، وفقا لتقارير إعلامية تايوانية.

ويدور الخلاف حول ثلاثة مشروعات قوانين قدمها الحزب القومي "كومينتانج"، أحدها يشير منتقدون إلى أنه قد يشل حركة المحكمة الدستورية.

وأزال نواب من الحزب الديمقراطي التقدمي النوافد لدخول المبنى الليلة الماضية لاحتلال منصة رئيس المجلس، وكدسوا مقاعد لمنع الدخول في محاولة لمنع التصويت على مشروعات القوانين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وعرضت صور ومقاطع فيديو للمواجهة بين النواب من الحزبين صباح اليوم، عندما حاول أعضاء الحزب القومي السيطرة على المجلس والسماح لرئيسه هان كو يو باستعادة مقعده. ولم ترد تقارير فورية عن طبيعة الإصابات.

وصرح قيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن أفعال الحزب متطرفة، ولكن الحزب ليس أمامه خيار آخر.

وباءت محاولات التفاوض للتوصل إلى حل للخلافات بين الحزبين بشأن مشروعات القوانين بالفشل.





