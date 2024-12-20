الرئيس الألماني يعلن قراره بشأن الانتخابات المبكرة بعد عيد الميلاد

برلين - (د ب أ)

أعلن الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير اليوم الجمعة، في برلين عزمه إعلان قراره بشأن ما إذا كان سيحل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن خسر المستشار أولاف شولتس تصويت الثقة، في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وخططت الأحزاب حتى الآن ليكون الموعد الجديد للانتخابات هو 23 فبراير المقبل، لكن البرلمان الاتحادي (بوندستاج) لا يستطيع أن يحل نفسه.

ووفقا للمادة 68 من الدستور الألماني، فإن القرار في هذا الشأن من اختصاص الرئيس الاتحادي.

وطلب شولتس يوم الاثنين الماضي من البوندستاج التصويت على الثقة وخسر التصويت - كما كان يرغب - ثم اقترح على الرئيس الاتحادي حل البوندستاج وبالتالي السماح بإجراء انتخابات مبكرة.

ووفقا للدستور الألماني، يمكن للرئيس الاتحادي القيام بذلك في غضون 21 يوما، لكنه غير ملزم بذلك.