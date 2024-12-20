دبلوماسيون أمريكيون ومبعوث بشأن الرهائن يصلون إلى سوريا

واشنطن- (أ ب)

وصل دبلوماسيون أمريكيون إلى دمشق في أول زيارة لهم إلى سوريا منذ الإطاحة برئيس البلاد بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك لإجراء محادثات مع القادة الجدد في البلاد وطلب معلومات حول مكان الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا والمبعوث الخاص السابق لسوريا دانييل روبنشتاين ومبعوث إدارة الرئيس جو بايدن، الرئيسي للمفاوضات بشأن الرهائن روجر كارستينز، قاموا بتلك الزيارة لإجراء محادثات مع الزعماء السوريين المؤقتين.

ويعد هذا الطاقم أيضا أول مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين، تزور سوريا بشكل رسمي، منذ أكثر من عقد من الزمان، منذ أن أغلقت أمريكا سفارتها في دمشق في عام 2012.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنهم سيتواصلون بشكل مباشر مع الشعب السوري، بما في ذلك أعضاء من المجتمع المدني ونشطاء وأعضاء من مجتمعات مختلفة وأصوات سورية أخرى بشأن رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في دعمهم.