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كوريا الجنوبية.. الشرطة تستجوب الرئيس بالإنابة في إطار التحقيق بشأن فرض الأحكام العرفية

10:22 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

يون سيوك يول

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سول- (د ب أ)

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها استجوبت الرئيس بالإنابة هان دوك-سو بشأن دوره في محاولة رئيس البلاد يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هان أحد المسؤولين التسعة الذين قالت الشرطة إنها استجوبتهم بسبب حضورهم اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده يون قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أن هان خضع للاستجواب كمشتبه به في التحقيق.

كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الشرطة الكورية الجنوبية يون سيوك يول
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