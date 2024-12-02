وزير الخارجية يلتقي مع مبعوث الصين للشرق الأوسط

القاهرة- مصراوي

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم بمبعوث الصين تشاي جون" مبعوث الصين للشرق الأوسط ورئيس الوفد الصيني المُشارك في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وأكد وزير الخارجية، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، لاسيما وأن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور عشر سنوات على تدشين "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مشيرا إلى الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الدولتين خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن وزير الخارجية علاقات التعاون القائمة مع الشركات الصينية ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى، مؤكداً علي حرص الجانب المصري على زيادة حجم الاستثمارات وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر.

من ناحية أخري، ثمن عبد العاطي مشاركة المبعوث الصيني في المؤتمر، والمواقف الصينية الرسمية المُساندة للقضية الفلسطينية، مستعرضاً جهود مصر فى تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.