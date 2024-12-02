رغم شنها عدة غارات.. إسرائيل تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان

وكالات

شنّت إسرائيل غارات مساء الإثنين، على مناطق في جنوب لبنان بعيدة من الحدود، وذلك إثر إعلان حزب الله استهداف موقع إسرائيلي بعد أيام على دخول هدنة هشة حيّز التنفيذ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، إنه هاجم عشرات الأهداف لجماعة حزب الله في لبنان، لكنه أضاف أن إسرائيل "لا تزال ملتزمة بتنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية "منطقتي بصليا والبريج عند أطراف بلدة جباع" و"مرتفعات جبل صافي وأطراف اللويزة ومليخ في منطقة إقليم التفاح"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أفادت الوكالة بتعرض "المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراني لغارة معادية"، وذلك وسط "تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي في أجواء مناطق الجنوب على علو منخفض".

أتى ذلك التطور، بعدما أعلن حزب الله أنه شن هجوماً على موقع عسكري إسرائيلي "رداً على الخروقات الإسرائيلية".

وقال في بيان إنه "على إثر الخروقات المتكررة التي تبادر إليها" إسرائيل لاتفاق وقف النار، نفذ الحزب مساء اليوم الاثنين "رداً دفاعياً أولياً تحذيرياً" مستهدفاً "موقع رويسات العلم" التابع للجيش الإسرائيلي "في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة"، وفق فرانس برس.

وكانت إسرائيل قد قصفت عدة مرات خلال الأيام الماضية بلدات حدودية، لا سيما قرية الخيام. كما حلقت مسيرات في الأجواء اللبنانية مراراً.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكا وفرنسا، نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً من الجنوب اللبناني، على أن يسحب حزب الله عناصره إلى شمال نهر الليطاني (30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) ويفكك البنى التحتية العسكرية التابعة له جنوباً.

كما أشار إلى ضرورة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وقد بدأت بالفعل وحداته بتعزيز انتشارها منذ الأربعاء الفائت، بينما تعهد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة الماضي بالتعاون معه.