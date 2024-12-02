الحكومة الفرنسية تواجه تصويتا بحجب الثقة

(د ب أ)

تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية خطر الإطاحة بها من جانب المعارضة وذلك خلال النزاع بشأن ميزانية تقشف.

وقدم التحالف اليساري في الجمعة الوطنية اقتراحا بحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه. ومن الممكن أن يجري التصويت على هذا الاقتراح بعد غد الأربعاء.

يذكر أن حكومة بارنييه لا تمتلك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وفي البداية وافق القوميون اليمينيون بزعامة مارين لوبان على تولي الحكومة السلطة. إلا أنهم يهددون الآن بسحب ثقتهم في الحكومة، على الرغم من التنازلات المتكررة من بارنييه. وأعلنت لو بان عن اقتراحها الخاص بسحب الثقة وقالت إن حزبها سيؤيد اقتراح الائتلاف اليميني.

وإذا اتفق القوميون اليمينيون والتحالف اليساري الذي يضم الشيوعيين والاشتراكيين واليساريين والخضر بشأن التصويت بحجب الثقة، سيكون بإمكانهم إسقاط الحكومة.

وحال سقوط الحكومة، ستبدأ عملية بحث معقدة عن تشكيل حكومة جديدة. ولن يكون من الممكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل فصل الصيف المقبل.

وقد عرض بارنييه تنازلا في الساعة الأخيرة لمارين لوبان بشأن موازنة 2025، في مسعى لتجنب الإطاحة به من السلطة في تصويت بحجب الثقة.

وقال مكتب بارنييه، في بيان إن رئيس الوزراء تعهد بعدم خفض مخصصات الأدوية.

وقبل أيام قليلة، قدم بارنييه تنازلا من خلال التخلي عن زيادة الضريبة على الكهرباء.