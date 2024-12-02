لبنان وأمريكا تتهمان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

اتهم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الإثنين، إسرائيل بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي، وأنهى التصعيد مع حزب الله.

وقال بري، ممثل الحزب في مفاوضات الهدنة التي جرت بوساطة أمريكية، في بيان، إن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية" في القرى الحدودية، مع "استمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية... يمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

واتهمت الولايات المتحدة إسرائيل أيضاً بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، الاثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين "أبلغ إسرائيل أن هناك انتهاكات إسرائيلية للاتفاق"، الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي.

وحث هوكستين إسرائيل على الالتزام بالاتفاق. واستشهد على وجه الخصوص بتحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق بيروت.

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله"، وفق ما أعلنت الوزارة الفرنسية.

وأوضحت أن بارو أكد لساعر في اتصال هاتفي "الحاجة إلى أن يحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، بعدما نفّذت تل أبيب سلسلة غارات جوية منذ بدء سريان الاتفاق، الأربعاء.

ورفض ساعر بدوره الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت تل أبيب إنها "ترد في لبنان على انتهاك (حزب الله)" للاتفاق.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، جرافة للجيش اللبناني في أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري بمنطقة حوش السيد علي بالهرمل في شرق لبنان؛ مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية على مرجعيون قرب الحدود مع إسرائيل.

ويسري، منذ فجر الأربعاء، وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، أنهى نزاعاً بدأ في 8 أكتوبر 2023،