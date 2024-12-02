رئيس الحشد الشعبي ينفي دخول قواته إلى سوريا

(د ب أ)

نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، الموالية لإيران، فالح الفياض، اليوم الإثنين، دخول قواته إلى سوريا بعد تقارير عن عبورها الحدود لمساعدة حلفائها في الحكومة السورية.

وقال الفياض إن "الحشد الشعبي" لا يعمل خارج العراق".

وقال الفياض: "أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد على أن "الحشد الشعبي تتبع القائد العام للقوات المسلحة العراقية".

وقال مسؤول في ميليشيا عراقية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن ميليشيات عراقية مدعومة من إيران انتشرت في سوريا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة ضد تقدم مفاجئ لمتمردين استولوا على حلب، أكبر المدن السورية.

وكان مسلحون بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية قد شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب الأسبوع الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.

وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين بينما قصفت طائرات، أمس الأحد، خطوط الجبهة التي يسيطر عليها المسلحون.

يذكر أن الحشد الشعبي تم تشكيله على خلفية فتوى جهادية دعا إليها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بعد سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى ومساحة واسعة من العراق بعد العاشر من شهر يونيو 2014.