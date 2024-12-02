وزير الخارجية يلتقي مع وزيرة الدولة للتنمية البريطانية

القاهرة- مصراوي

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة أنيليز دودز اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأكد "عبد العاطى" على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة وعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية، مشدداً على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائى الاقتصادي والاستثماري، آخذاً فى الاعتبار الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق المنفعة المُتبادلة.

وتناول عبد العاطى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وأهمية الضغط على إسرائيل من أجل النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عراقيل، فضلاً عن أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار.