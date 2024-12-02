الجيش السوري يعلن السيطرة على عدد من البلدات في حماة

وكالات

أعلن الجيش السوري، اليوم الإثين، نجاحه في صد الهجوم الإرهابي وتحرير كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية، في محافظة حماة من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فإن القرى التي تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة عليها هي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيح حديد.

وأشارت صحيفة الوطن السورية، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء حمص ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لعدة مسيرات في سماء المدينة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري سوري، أن عشرات الإرهابيين قتلوا خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة ضربات الطيران السوري الروسي المشترك على تجمعاتهم وأرتالهم في أرياف حماة وإدلب وتدمير عتادهم وآلياتهم.

وفي سياق آخر، كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، يوم الاثنين أن خبراء أوكرانيون دخلوا برفقة إرهابيي جبهة النصرة إلى مبنى مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي في سوريا.