انتهاك لوقف إطلاق النار.. أول تعليق من نتنياهو على صواريخ حزب الله

القاهرة- مصراوي

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، على الهجوم الذي نفذه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.

وقال نتنياهو على موقع إكس: "إن إطلاق حزب الله النار على جبل دوف يشكل انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار، وسوف ترد إسرائيل بقوة على ذلك".

وتابع نتنياهو: "نحن مصممون على مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار، والرد على أي انتهاك من جانب حزب الله، سواء كان صغيراً أو خطيراً".

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، استهداف موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وتابع حزب الله اللبناني في بيان له: "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد واصل خرق اتفاق إطلاق النار عبر شنّ غارات جنوب لبنان والتحليق المتقطع فوق عدد من البلدات اللبنانية.

كما شنَّت طائرة مسيَّرة إسرائيلية اليوم غارة بصاروخين على دراجة نارية في جديدة مرجعيون (جنوب لبنان) قرب محطة تحويل الكهرباء، ما أدى إلى سقوط ضحية.