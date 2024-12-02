تركيا تدعو إلى إجراء مفاوضات بين الأطراف المتحاربة في سوريا

(د ب أ)

دعت تركيا إلى إجراء مفاوضات بين الأطراف المتحاربة في سوريا بعد الهجوم الذي شنه مسلحون إسلاميون في البلاد.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، في أنقرة إن "التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة الشرعية".

وأضاف: "من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي".

وقال إن بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشار فيدان، إلى أن هدف تركيا هو أن ترى اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا يعودون إلى سوريا.

ودعا فيدان إلى إحياء ما يسمى بمحادثات أستانا التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا.