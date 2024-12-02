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على هامش مؤتمر القاهرة.. اجتماع تشاوري عربى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

06:01 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

اجتماع تشاوري عربى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غ

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(مصراوي)

عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية ووزراء دولة كل من فلسطين والعراق والأردن والبحرين ولبنان وقطر والإمارات وتونس وموريتانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وممثلي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

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وبحث المسئولون العرب أبرز المستجدات الإقليمية وبالأخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية خفض التصعيد والعمل على استعادة الهدوء في المنطقة من خلال التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز ودعم دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضم الضفة الغربية وتهجير أهالي غزة من أراضيهم.

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كما تناول الاجتماع التطورات على الساحة اللبنانية، وكذلك الأوضاع فى سوريا، والتطلع لأن يمثل وقف إطلاق النار في لبنان بداية لاستعادة الهدوء والاستقرار، والاستمرار في التنسيق والتشاور من أجل تفادي المخاطر التي تواجهها المنطقة، وبما يسهم في استعادة السلم والأمن الإقليميين.

مؤتمر القاهرة غزة بدر عبد العاطي تهجير أهالي غزة
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