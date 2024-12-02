قطر: الوضع الإنساني في غزة غير مسبوق وندعو لفتح الممرات الإنسانية دون قيود

القاهرة- (أ ش أ)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، مريم بنت علي بن ناصر المسند، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة، حيث يعاني السكان نقصا حادا في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على القطاع، مما يؤدي إلى تدمير الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية،إضافة إلى تدمير أماكن إيواء النازحين.

وشددت المسند - في كلمتها أمام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة- على ضرورة التحرك العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط،مطالبة بفتح الممرات الإنسانية بشكل سريع لتسهيل وصول المواد الإغاثية، لتجنب المزيد من الأرواح المفقودة، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وأعادت الوزيرة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني،معربة عن استعداد الدولة المستمر لتقديم الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن وقف معاناة الشعب الفلسطيني يبدأ بتحقيق العدالة الدولية والإنسانية، من خلال دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، أدانت الوزيرة الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية،مؤكدة ضرورة دعم التفويض الممنوح للأونروا وتقديم الدعم الكامل للاجئين الفلسطينيين،بما يضمن لهم حق العودة إلى وطنهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأشارت المسند إلى تعهد قطر في سبتمبر الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية في فلسطين،بالإضافة إلى تعهد سابق بتقديم 50 مليون دولار. كما جددت قطر دعمها المستمر للأونروا بتقديم نحو 4.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات نقدية.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لإلزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة، والبدء الفوري في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.