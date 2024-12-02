وزير الخارجية: ما يحدث في سوريا مقلق للغاية

وكالات

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج: نجري اتصالات مع أطراف عربية وغير عربية لاحتواء الموقف في سوريا.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه مع قناة العربية، "حريصون على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، موضحًا أن ما يحدث في سوريا مقلق للغاية.

وفيما سبق نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، عن بيان عسكري للجيش السوري، قوله، إنه تم توجيه ضربات بالتعاون مع القوات الروسية في الساعات الماضية إلى معاقل المسلحين، والتي أدت لمقتل نحو 400 شخص بينهم أجانب، بحسب البيان.

وقال البيان، إن قوات الجيش السوري، بدأت التحرك على محاور في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم.

ونفى الجيش السوري، ما يتم تداوله عن "سيطرة التنظيمات المسلحة على مناطق وبلدات في المحافظات السورية"، قائلة إن الأنباء المتداولة "مجرد دعاية كاذبة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الفصائل المسلحة السورية، إنها سيطرت على 12 قرية في ريف محافظة حلب الشمالي بعد اشتباكات مع وحدات الشعب الكردية.