وزير الخارجية الكويتي: الوضع في غزة مأساوي

القاهرة- (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ عبد الله اليحيى،أن الوضع في غزة مأساوي ويعكس حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تواجه السكان هناك.

وخلال مشاركته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة،شدد اليحيى على أن الكويت لم تدخر جهداً في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني،حيث تم تسيير جسور جوية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

كما حذر من خطورة ازدواجية المعايير على مصداقية النظام الدولي، مؤكداً إدانة الكويت لتشريعات الاحتلال الرامية إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى جانب الانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية.