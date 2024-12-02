"ليلة لا تُنسى في دمشق".. كيف تفاعل وزير الخارجية الإيراني مع طعم الشاورما السوري؟ (فيديو)

(مصراوي)

لم تقتصر زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة السورية دمشق، على المباحثات الرسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد حول التطورات الأخيرة في شمال سوريا، بل تخللتها لحظة غير متوقعة أثارت اهتمام الشارع.

ففي خطوة بعيدة عن البروتوكولات الرسمية، زار عراقجي برفقة نظيره السوري بسام صباغ وأعضاء الوفد الإيراني أحد المطاعم العامة وسط العاصمة دمشق، قبل أن يغادر لاحقاً إلى أنقرة.

ووثقت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجولة غير الرسمية، حيث كتب عراقجي في منشور باللغة العربية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ليلة لا تُنسى في دمشق".

وأضاف: "بعد اجتماع مهم مع رئيس الجمهورية العربية السورية، استمتعنا بتناول الشاورما الشهيرة في مطعم بمنطقة المزة، وسط أجواء دمشقية أصيلة وبين أهلها الطيبين".

اینکه عراقچی وسط تهدیدهای تخیلی تحرير الشام پاشده رفته وسط دمشق تو یه رستوران کنار مردم سوريه شاورما ميخوره تلویحا اشاره به همون عضو حیاتی سمت چپ داره!!! pic.twitter.com/SkPPzHDUkQ — میرسعید (@SdZarei) December 2, 2024

وأشار عراقجي إلى المكانة التاريخية لوجبة الشاورما الدمشقية، قائلاً "الشاورما منتشرة في كل مكان، لكن الشاورما الأصلية تعود إلى دمشق، بتاريخ يمتد لقرن من الزمن".

جاءت هذه الزيارة في أعقاب لقاء رسمي مع الأسد، حيث أكد عراقجي دعم طهران لسوريا في مواجهة التحديات الأخيرة مع الجماعات المسلحة.