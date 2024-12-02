وزير الخارجية الأردني يشيد بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

القاهرة- (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة ينعقد في لحظة مهمة حيث تزداد الكارثة المعاناة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر وعدم السماح بدخول الحد الكافي من المساعدات.

وقال الصفدي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر المنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة - إن المؤتمر يأتي أيضا لإعادة التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واحدا منسجما مع القيم الإنسانية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمنع تجويع الفلسطينيين ومنع استخدام التجويع سلاح في غزة.

وثمن الصفدي الجهود التي تبذلها مصر هذا الصدد، مشيرا إلى الجهد المصري الأردني المشترك في منتصف هذا العام حيث استضافت المملكة بالتنظيم مع مصر والأمم المتحدة مؤتمر الاستجابة لتلبية الإنسانية لغزة وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية الأردني على استمرار الجهود لإيصال ما يكفي من مساعدات إنسانية إلى غزة لكن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى حتى نستطيع إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كاف،لافتا إلى أن الناس في غزة تموت جوعاً وقتلا وهو ما يجب أن ينتهي.