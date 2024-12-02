الأردن ومصر توقعان اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر

عمان- (د ب أ)

وقعت الأردن ومصر، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين.

ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) الدكتور سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) رئيس الشركة المهندس ياسين محمد، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، تم توقيع الاتفاق في القاهرة .

ومن جانبه، قال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، "إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل"، مؤكدا أن "استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة, لافتا الى ان مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي".

وثمن الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدا "أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين".

ووصف العلاقات الأردنية – المصرية بأنها "استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي"، مؤكدا أن "لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة".

ومن جانبه، قال البطاينة "إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين".

وأوضح أن "الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة"، لافتا إلى أنه "بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من خلال جمهورية مصر العربية، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين".