تركيا تعرب عن استعدادها للمساهمة في إنجاح أي حوار بين الحكومة السورية والمعارضة

(مصراوي)

أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، عن استعداد أنقرة للمساهمة في إنجاح أي حوار بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأكد وزير الخارجية التركي، أنه لن يتم السماح للمنظمات الإرهابية بالاستفادة من جو عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تأخذ بعين الاعتبار السنوات الـ14 الماضية في سوريا، مضيفًا أن تركيا تحسب حسابات الفترة الجديدة.

وصرح فيدان، أنه تحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف رفقة نظيره الإيراني من أجل الاجتماع في وقت قريب.

كما لفت فيدان، إلى ضرورة توقف الهجرة في سوريا، قائلا إنه يأمل في رؤية السوريين يعودون إلى بلادهم قريبا.

كما أكد وزير الخارجية التركي، على استعداد بلاده لتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان مسار أستانا.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، قال فيدان، إن محاكمة المسؤولين عما يجري في غزة مسؤولية قانونية وأخلاقية.





