وزير الخارجية التركي: التطورات الأخيرة في سوريا لا علاقة لها بالتدخل الأجنبي

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إنه بحث التطورات والتوترات في سوريا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقال وزير الخارجية التركي، إنه يوجد تطابق تركي إيراني في وجهات النظر بشأن تصفية المجموعات الإرهابية في سوريا، مضيفًا أنه سيتم مواصلة التعاون مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية بما فيها حزب العمال الكردستاني.

وأفاد وزير الخارجية التركي، بأنه من الخطأ تفسير التطورات الأخيرة في سوريا بالتدخل الأجنبي، قائلا إن سبب التطورات الأخيرة في سوريا المشاكل التي لم تحل على مدى الأعوام الـ13 الماضية.

وأضاف فيدان، أن عدم حل المشاكل الداخلية بسوريا أدى للاشتباكات الأخيرة، مشيرا إلى النظام السوري لم يأبه للتحذيرات التركية.

وطالب فيدان، النظام السوري، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستماع إلى المعارضة، قائلًا إن النظام السوري للأسف لم يرغب ولم يخطط للتفاوض مع المعارضة ما أدى لحدوث التطورات الأخيرة.