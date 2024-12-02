العراق ينشر قوات مدرعة على طول الشريط الحدودي مع سوريا وصولا إلى الحدود الأردنية

بغداد- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الإثنين، أنها نشرت قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غربي العراق.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع علي منصة "فيسبوك"، أن "قطعات مدرعة من الجيش العراقي الباسل تتحرك لإسناد الحدود المنفتحة من القائم جنوبا ولغاية الحدود الأردنية".

وأوضحت وزارة الدفاع أنها "قامت بتعزيز القاطع الشمالي غربي محافظة نينوى بالقطعات المدرعة والآلية".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، قد أمر الليلة الماضية "جميع القيادات العسكرية والأمنية بأن يكون تواجدها ميدانيا ومتابعة قواطع المسؤولية، خاصة على الحدود المشتركة لأن أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض البلد وسيادته".