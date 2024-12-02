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الفصائل المسلحة السورية: سيطرنا على جميع قرى سد الشهباء

12:36 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

المعارضة السورية المسلحة

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(مصراوي)

قالت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين، إنها سيطرت على جميع قرى سد الشهباء بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت المعارضة المسلحة، قد أفادت في وقت سابق أنها سيطرت على 12 قرية في ريف محافظة حلب الشمالي بعد اشتباكات ومواجهات مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت فصائل المعارضة السورية، قد دعت أمس وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من المناطق المتواجدة فيها

وكانت المعارضة السورية، قد قالت إنها عرضت على الوحدات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب الخروج بسلاحهم بشكل آمن.

وتجددت الاشتباكات في سوريا بين فصائل المعارضة السورية، وبين الجيش السوري بعد سنوات من التهدئة داخل الأراضي السورية.

المعارضة المسلحة السورية قرى سد الشهباء اشتباكات وحدات حماية الشعب الكردية
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