بشأن سوريا.. الخارجية الروسية تلمح لاحتمالية عقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران

(مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن موسكو لا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن التوصل إلى تسوية في سوريا.

وأفادت الخارجية الروسية، أن روسيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع ممثلي إيران وتركيا بشأن الوضع في سوريا.

وصرح المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، أن موسكو تواصل دعم الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة على استمرار الاتصالات على المستويات المناسبة.

وتجددت الاشتباكات في سوريا وبين الفصائل المسلحة السورية، وبين الجيش السوري بعد سنوات من التهدئة داخل الأراضي السورية.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت سيطرتها على 12 قرية في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة وحدات الشعب الكردية.