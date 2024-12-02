الحكومة الألمانية تخطط لتحديث صواريخ "تاوروس"

برلين- (د ب أ)

تخطط الحكومة الألمانية لإجراء تحديث شامل لصواريخ كروز من طراز "تاوروس" التابعة للجيش الألماني.

وجاء في خطاب من وزارة المالية الألمانية للجنة شؤون الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه من المقرر إنفاق 8ر829 مليون يورو لهذا الغرض. ومن المنتظر أن تفرج اللجنة عن هذه الأموال.

وبحسب الخطاب، تخطط وزارة الدفاع لإبرام اتفاقية إطارية مع الشركة المصنعة بشأن "الإصلاح الشامل" الثاني بالإضافة إلى تدابير للحفاظ على كفاءة نظام الصواريخ.

ووفقا لبوابة "بوليتيكو" الإخبارية، يتعلق الأمر بـ 479 صاروخا من طراز "تاوروس".

ومن المخطط أن تصبح هذه الصواريخ في المستقبل قادرة على الوصول إلى وجهتها في تحليق منخفض طويل المدى حتى إذا تم تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) محليا.

وكان هناك جدل طويل حول توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا في إطار دعمها في الدفاع عن نفسها ضد الحرب الروسية.

ويرفض المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم الصواريخ التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر والتي طلبتها أوكرانيا في مايو 2023.