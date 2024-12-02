الفلبين: دعوى عزل ضد نائبة الرئيس إثر تهديدها بقتله

مانيلا- (د ب أ)

تم تقديم دعوى عزل، اليوم الاثنين، ضد نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، التي تواجه عاصفة قانونية بسبب تهديدها الرئيس بالقتل، وإساءة استخدام أموال الحكومة من قبل مكتبها واتهامات جنائية أخرى.

وتتهم دعوى العزل، التي قدمها بعض المعارضين والناشطين البارزين في مجلس النواب، دوتيرتي بانتهاك دستور البلاد والفساد الهائل وارتكاب "جرائم كبرى" أخرى، منها التهديدات بالقتل التي وجهتها ضد الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب.

وظهرت للعيان المشاكل القانونية لنائبة الرئيس على خلفية تزايد عدائها السياسي المرير مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، وحلفائه.

وقالت دوتيرتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز حال تم قتلها، وذلك في تهديد حذرت من أنه ليس مزحة.

وقالت دوتيرتي، لاحقا، إنها لم تكن تهدده لكنها كانت تعبر عن قلقها بشأن سلامتها.