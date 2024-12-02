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الفصائل السورية المسلحة: سيطرنا على 12 قرية في ريف حلب

12:08 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

فصائل المعارضة المسلحة السورية

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(مصراوي)

قالت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين، إنها سيطرت على 12 قرية في ريف حلب الشمالي، وذلك بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وصرحت المعارضة السورية المسلحة، أنها استهدفت بمسيرة تجمع ضباط في قمة جبل زين العابدين بريف حماة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت المعارضة المسلحة أنها سيطرت على 9 قرى إضافية في ريف محافظة حلب، وذلك بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت فصائل المعارضة السورية، قد دعت أمس وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من المناطق المتواجدة فيها

وأفادت المعارضة السورية، أنها عرضت على الوحدات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب الخروج بسلاحهم بشكل آمن.

المعارضة السورية المسلحة ريف حلب وحدات حماية الشعب الكردية
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