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ضربات جوية سورية- روسية على تجمعات للفصائل المسلحة بريف حلب الشمالي

11:59 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

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دمشق- (أ ش أ)

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي السوري ـ الروسي المشترك وجه ضربات متتالية على تجمعات للفصائل المسلحة ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

وأضاف المصدر ـ حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السوري ـ أن الضربات الجوية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الفصائل المسلحة، إضافة الى تدمير عربات وآليات كانت في حوزتهم.

وكان كبار المسؤولين في الأمم المتحدة قد حذروا أمس الأحد من تطورات الاحداث في محافظة حلب السورية وما يرتبط بها من تفاقم الازمة الإنسانية جراء نزوح آلاف الأشخاص وسقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإقليمي.

هذا المحتوى من

Asha
الطيران الحربي السوري روسيا ريف حلب
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