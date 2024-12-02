القوات الإسرائيلية تقتلع نحو 150 شجرة زيتون شرق بيت لحم

بيت لحم- (د ب أ)

اقتلعت القوات الاسرائيلية، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا، شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة لـ(وفا)، بأن "قوات الاحتلال، اقتلعت نحو 150 شجرة زيتون في منطقة البقعة غرب القرية، على جانب الشارع الرئيسي، الذي يربط بيت لحم بريفها الشرقي".

وبحسب (وفا): "يعيش أهالي قرية المنيا تحت وطأة خطر مزدوج يجمع بين عنف المستعمرين وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجيرهم من أراضيهم"، "وتمتد أراضي القرية إلى برية المنيا التي تصل حدودها إلى البحر الميت، والتي تقدر مساحتها بعشرات آلاف الدونمات، لكنها صارت في الآونة الأخيرة هدفا لمحاولات استيلاء المستعمرين، الذين يسعون إلى شق طريق استعماري يعزل القرية عن محيطها ويخدم ربط المستعمرات ببعضها".