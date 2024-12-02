انعقاد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

القاهرة- (د ب أ)

ينعقد اليوم الاثنين، مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وبمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

وأفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عقد المؤتمر يأتي "في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع".