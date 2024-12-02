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الفصائل المسلحة السورية: سيطرنا على 9 قرى إضافية في محافظة حلب

11:22 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

المعارضة السورية

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(مصراوي)

قالت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين، إنها سيطرت على 9 قرى إضافية في ريف محافظة حلب، وذلك بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت فصائل المعارضة السورية، قد دعت أمس وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من المناطق المتواجدة فيها

وكانت المعارضة السورية، قد قالت إنها عرضت على الوحدات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب الخروج بسلاحهم بشكل آمن.

وصرح الدفاع المدني السوري، أن طائرات حربية تابعة للنظام السوري تشن غارة على أحياء سكنية في مدينة إدلب.

وتجددت الاشتباكات في سوريا بين فصائل المعارضة السورية، وبين الجيش السوري بعد سنوات من التهدئة داخل الأراضي السورية.

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