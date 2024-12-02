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مقتل 100 شخص في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم في غينيا (فيديو)

10:38 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

مقتل 100 شخص في اشتباكات بين مشجعين

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وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين لكرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، ما أسفر عن مقتل العشرات، وفق قول مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

وأفاد طبيب في المستشفى الإقليمي، اشترط عدم كشف هويته، بأن "هناك نحو 100 قتيل"، لافتًا إلى أن الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، فضلًا عن أن هناك جثثًا ملقاة على الأرض في ممرات المستشفى، وأن "المشرحة ممتلئة" وفق تعبيره.

بدوره أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وحسب مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الكثير من الجثث، بينما تُظهر مقاطع أخرى مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

وقال شاهد عيان إن "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم.. ثم غزا مشجعون الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر عام 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.

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