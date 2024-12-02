مقتل 100 شخص في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم في غينيا (فيديو)

وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين لكرة القدم في نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، ما أسفر عن مقتل العشرات، وفق قول مصادر طبية لوكالة "فرانس برس".

وأفاد طبيب في المستشفى الإقليمي، اشترط عدم كشف هويته، بأن "هناك نحو 100 قتيل"، لافتًا إلى أن الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، فضلًا عن أن هناك جثثًا ملقاة على الأرض في ممرات المستشفى، وأن "المشرحة ممتلئة" وفق تعبيره.

بدوره أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

#عاجل‼️🚨 سقوط اكثر 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا pic.twitter.com/SAhjmRrh3G — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 1, 2024

وحسب مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الكثير من الجثث، بينما تُظهر مقاطع أخرى مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

وقال شاهد عيان إن "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم.. ثم غزا مشجعون الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر عام 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.