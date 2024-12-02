اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد استهداف مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في عملية عسكرية نوعية.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قوله: "إنه تم تنفيذ عملية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي، حيث أشار إلى السفن بأنها "ستينا إمبيكابل"، و"مايرسك ساراتوجا"، و"ليبرتي جريس"، ولكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.

وأوضح سريع أنه تم تنفيذ العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وشدد سريع على أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وقال: "سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، مؤكدين أنه أصاب "هدفا حيويا" في منطقة يافا.

ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اعترض ودمر الصاروخ الذي أُطلق من شمال اليمن، صباح الأحد.

ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "أن المدمرتين التابعتين للبحرية الأمريكية "يو إس إس ستوكديل" (دي دي جي 106) و"يو إس إس أوكين" (دي دي جي 77) نجحتا في إحباط مجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن بين 30 نوفمبر والأول من ديسمبر".

ووفقا للبيان الذي ورد على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية فإن "المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأمريكي. ولم تسفر الهجمات الطائشة عن أي إصابات أو أضرار لأي من السفن، سواء المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية".

وأضاف البيان أن " المدمرتين تمكنتا من التعامل بنجاح مع ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاث مسيرات انتحارية، وصاروخ كروز مضاد للسفن، مما ضمن سلامة السفن وأفراد طواقمها وكذلك السفن المدنية وطواقمها".

وكثف الحوثيون منذ نوفمبر 2023 هجماتهم على المدن الإسرائيلية وأوقفوا حركة الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وتبرر الجماعة هذه الأعمال بأنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.