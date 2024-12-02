أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 744 ألف جندي منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 743 ألفا و920 جنديا، بينهم 1790 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9478 دبابة، منها 9 دبابات أمس الأحد، و19397 مركبة قتالية مدرعة، و20953 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1019 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19886 طائرة مسيرة، و2852 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و30606 من المركبات وخزانات الوقود، و3619 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.