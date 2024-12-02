بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة

لندن- (د ب أ)

تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني ( 24 مليون دولار) لقطاع غزة، حيث وصفت وزيرة التنمية البريطانية أنيليز دودز الوضع على الأرض بأنه " كارثي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه من المقرر أن تتوجه دودز إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ضمن جولة تستمر ثلاثة أيام، تبدأها بحضور مؤتمر إنساني في القاهرة اليوم الاثنين.

وقالت وزارة شؤون الكومنولث والتنمية إن التمويل الجديد سوف يرفع إجمالي ما قدمته بريطانيا للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 99 مليون جنيه إسترليني، و يشمل 12 مليون جنيه إسترليني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي.

ومن المتوقع أن تلتقي دودز برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، كما ستزور مخيما للاجئين في الضفة الغربية، قبل أن تتوجه إلى إسرائيل، حيث ستلتقى بمسؤولين وتطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وقالت دودز " الوضع في غزة كارثي. الغزاويون في حاجة ماسة للطعام والمأوى في قدوم فصل الشتاء".

وأضافت" مؤتمر القاهرة سيكون فرصة لجمع الأصوات الرائدة في مكان واحد وطرح حلول واقعية للأزمة الإنسانية".