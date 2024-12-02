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روسيا: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

10:06 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

أنظمة الدفاع الجوي الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

طائرة مسيرة وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي الروسية
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