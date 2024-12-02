التوصل لوقف إطلاق نار ثان بين الأقلية الشيعية والمسلمين السنة في شمال غرب باكستان

بيشاور- (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن السلطات الباكستانية بمساعدة شيوخ القبائل توصلت لاتفاق لوقف إطلاق نار لثاني مرة بين الأقلية الشيعية والمسلمين السنة في منطقة شمال غرب باكستان المضطربة المتاخمة لأفغانستان، في أعقاب أعمال عنف طائفي مميتة أسفرت عن مقتل العشرات.

وكانت أعمال العنف في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا قد اندلعت عقب أن هاجم مسلحون قافلة مركبات تقل أفرادا معظمهم من الشيعة، مما أسفر عن مقتل 52 شخصا في 21 نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، شن أفراد من الشيعة، بعد دفن الضحايا، هجمات على مسلمين سنيين، واندلعت اشتباكات مما أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة 200 آخرين.

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في 24 نوفمبر الماضي، ولكنه لم يستمر طويلا واندلعت أعمال العنف مجددا.