الحوثيون: استهدافنا مدمرة و3 سفن إمداد أمريكية في خليج عدن

وكالات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في عملية عسكرية نوعية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تدمير صواريخ ومسيرات حوثية في خليج عدن، بحسب سكاي نيوز.

وأفادت "قناة المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلا عن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قوله: "إنه تم تنفيذ عملية استهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي".

وأشار إلى أن هذه السفن هي "ستينا إمبيكابل"، و"مايرسك ساراتوجا"، و"ليبرتي جريس"، لكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.

وأوضح سريع، أنه تم تنفيذ العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وشدد على أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، قائلا: "سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".