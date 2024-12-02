مصادر إسرائيلية: اعترضنا طائرة إيرانية فوق سوريا وأجبرنها على العودة

وكالات

أكدت مصادر إسرائيلية، أن القوات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية فوق سوريا ليل السبت والأحد، وأجبرتها على العودة، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف مصدر عسكري إسرائيلي، أن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان إيرلاين" اشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان، فمنعت من إكمال رحلتها من قبل الطائرات الإسرائيلية، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار المصدر أن الطائرات أمرتها بالعودة، وقد فعلت ذلك بعد فترة قصيرة. علما أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت نشرت لقطة لبيانات رحلة تلك الطائرة، مبينة أنها هبطت في مدينة اللاذقية الساحلية السورية بعد ظهر السبت.

جاء اعتراض هذه الرحلة ضمن ما أشيع عن وجود "ورقة ضمانات أميركية" إسرائيل، تسمح لها بمنع تسليح حزب الله في لبنان.

كان الجيش الإسرائيلي أجبر خلال الفترة الماضية، عدة رحلات جوية إيرانية على الدوران فوق المجال الجوي السوري أو العراقي، بعد الاشتباه في أنها تحمل أسلحة إلى حزب الله، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن اتفاق الهدنة في لبنان، دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بعد شهرين من التصعيد الإسرائيلي العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلا عن الجنوب والبقاع.

ونص على وقف الأعمال القتالية لمدة 60 يوما، على أن تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من القرى الجنوبية، ويسحب حزب الله سلاحه ومقاتليه من الجنوب نحو شمال نهر الليطاني.

في حين حكي عن ورقة ضمانات، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بحرية الحركة في الأجواء اللبنانية وغيرها، في حال اشتبهت بإعادة حزب الله بناء قدراته أو استقدام أسلحة. إلا أن وجود تلك الورقة لم يتأكد رسمياً.