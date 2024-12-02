استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق في غزة والضفة الغربية

وكالات

استشهد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي، على مناطق في غزة والضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

واستشهد عددا من المواطنين وأصيب آخرون، بالإضافة لعدد من المفقودين، مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن 10 مواطنين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا.

كما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية قرب برج عوض شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين، مساء الأحد، أيضا في قصف للاحتلال غربي مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا"، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت شارع الثورة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مفرق جورة اللوت.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 4 شبان، مساء الأحدـ برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد 4 مواطنين جراء عدوان الاحتلال على قرية صير.