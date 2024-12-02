البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها

وكالات

بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السوري بسام صباغ، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية، بحسب روسيا اليوم.

وأكد الزياني خلال اتصال هاتفي، مع صباغ: "موقف مملكة البحرين الثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية المستدامة".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.

وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن سوريا دولة وجيشا وشعبا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها.

وفي السياق، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، جولة ميدانية في ريف حماة الشمالي بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

واستعاد الجيش السوري الأحد، بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.