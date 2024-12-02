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إنقاذ 17 سوريا حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية- صور

03:19 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    إنقاذ 17 سوريا
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وكالات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنها أنقذت 17 سوريا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها، إنه بتاريخ 30 نوفمبر 2024، تمكنت دورية من القوات البحرية من إنقاذ 17 سوريا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأضافت قيادة الجيش، أن مركبهم تعطل قبالة شاطىء شكا - البترون.

وأفادت القيادة، أن الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، كما تولى نقل المركب إلى الشاطئ.

إنقاذ 17 سوريا سوريا الجيش اللبناني
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