25 قتيلا في غارات جوية على شمال غرب سوريا

وكالات

قالت منظمة إنسانية تديرها المعارضة السورية وتعرف باسم الخوذ البيضاء، إن هناك ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في شمال غرب سوريا في غارات جوية، وفقا لما ذكرته الغد.

كانت مصادر عسكرية، قد ذكرت في وقت سابق، أن طائرات مقاتلة روسية وسورية قصفت مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في شمال البلاد.

واجتاحت فصائل مسلحة مدينة حلب، شرقي محافظة إدلب، ليل الجمعة، ما اضطر الجيش إلى إعادة الانتشار.

وتوعد الأسد بالقضاء على تلك العناصر، إذ قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية: "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها".