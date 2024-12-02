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جو بايدن يصدر عفوا عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب

02:53 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر عفوا عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، وفقا لسكاي نيوز.

وقال بايدن، إنه أصدر عفوا عن نجله هانتر بايدن: "وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر، منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".

وتابع: "آمل أن يتفهم الأمريكيون لماذا اتخذ أب ورئيس هذا القرار".

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