مصرع وإصابة 35 شخصا إثر تحطم حافلة بالقرب من منتجع في فرنسا

وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، تحطم حافلة قرب منتجع للتزلج في جنوب فرنسا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 على الأقل، بحسب روسيا اليوم.

قالت السلطات المحلية، إن تحقيقًا أوليًا أظهر أن الحافلة اصطدمت بجرف، إلا أن الملابسات الدقيقة للحادث لم تتضح بعد.

وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء، أن الحافلة اصطدمت بحافة جرف وتحطم جانبها الأيمن بشكل جزئي وسقط زجاجها الأمامي.

وشارك أكثر من 120 فردًا في جهود الإنقاذ، من بينهم عناصر من إقليم كتالونيا الإسباني المجاور وأندورا، كما تم نشر مروحيات.

وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: إن الحافلة تحركت في الأساس من بلدة لوسبيتاليت دي يوبريجات خارج مدينة برشلونة الإسبانية.

يذكر أن هناك 47 شخصا، ومن بينهم السائق، على متن الحافلة عندما تحطمت بالقرب من منتجع بورت بويمورينز للتزلج، حسبما قالت الإدارة الإقليمية.

تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.