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بشكل كثيف وعشوائي.. قصف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس

01:14 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

قصفت مدفعية الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت القذائف بشكل كثيف وعشوائي وسط البلدة، معربين عن تخوفهم من أن يكون القصف مقدمة لعملية توغل في المنطقة، بحسب وفا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قصف إسرائيلي خان يونس قطاع غزة اجتماع أمني إسرائيلي إسرائيل
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