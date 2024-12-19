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بايدن يرسل دبلوماسيين كبارا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

10:59 م الخميس 19 ديسمبر 2024

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وكالات

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبارا إلى دمشق للقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

وفي الإطار ذاته، ذكر موقع أكسيوس، أن الخارجية الأمريكية ستوفد باربرا ليف مسؤولة ملف الشرق الأوسط إلى سوريا خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت العمليات المشتركة العراقية أن الأسلحة التي كانت بحوزة الضباط السوريين لا تزال موجودة في وزارة الدفاع العراقية، وأنه سيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة فور تشكيلها، وفقا للقاهرة الإخبارية.

كما أفادت العمليات المشتركة بإعادة 1905 من الضباط السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية تابعة للجانب السوري في منفذ القائم الحدودي.

في وقت سابق، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، اتخاذ أقصى التدابير في ضبط الحدود العراقية السورية؛ لمنع تسلل العناصر الإرهابية مع رفع وتيرة العمليات الاستباقية لملاحقة فلول تنظيم داعش في مناطق تلال حمرين والصحراء الغربية من البلاد.

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