مصر تعلن دعمها الكامل لسيادة ووحدة الصومال

القاهرة- مصراوي

ألقى السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الصومال والترتيبات الأمنية لما بعد خروج بعثة الاتحاد الإفريقي الحالية في الصومال (أتميس). جاء ذلك نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد سويلم في كلمته دعم مصر الكامل لسيادة ووحدة واستقرار وأمن الصومال، مشيرًا إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمات المصرية الجوهرية في إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية الصومالية. يأتي ذلك في إطار ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا بعد النزاعات.

وأوضح سويلم أن الصومال يمر بمرحلة فارقة يسعى فيها لتعزيز ملكيته لجهود إعادة الإعمار وبناء السلام، مشددًا على أهمية التعامل مع عملية الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة (AUSSOM) بمنظور شامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه الدولة الصومالية.

وأشار إلى أنه رغم التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب ومجالات أخرى، لا يزال الصومال بحاجة إلى دعم الأصدقاء والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

ولفت إلى دعم مصر لنتائج الاجتماع الذي عُقد في مقديشو مطلع الشهر الجاري، لمناقشة خروج بعثة أتميس وتسريع تدشين وتفعيل بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة، بالتنسيق مع الدول التي أبدت استعدادها للمساهمة بقوات، بما في ذلك مصر.

وأكد سويلم، أن القرارات التي سيتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الأسابيع المقبلة ستكون لها تداعيات مهمة على أمن واستقرار الصومال والمنطقة.

وأشاد باستعداد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للمساهمة في تمويل البعثة الجديدة من خلال صندوق السلام الإفريقي، استجابة للجهود التي قادتها مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر الماضي، ورئاستها للجنة الفرعية للميزانية في الاتحاد الإفريقي.

واختتم السفير كلمته بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في توفير الموارد المالية اللازمة، لتمويل البعثة الجديدة، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2719 المتعلق بتمويل بعثات دعم السلام الإفريقية من موارد الأمم المتحدة.